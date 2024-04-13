В каких местах не стоит хранить лекарства

Лекарственные препараты не рекомендуется держать в местах с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Об этом рассказала завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Роза Ягудина.

«Точно не надо хранить, например, в ванной комнате, как иногда люди делают. Там влажно, может быть тепло. Точно не надо хранить на подоконнике, где солнечные лучи, не надо хранить рядом с батареей», – объяснила профессор.

Ягудина посоветовала выделить для хранения лекарств, особенно если их большое количество, отдельный шкафчик, рядом с которым не будет источников тепла и света. Лучше всего подойдет место с прохладной комнатной температурой. Эксперт отметила, что у многих хозяек лекарственные средства хранятся на кухне, что тоже не является подходящим вариантом, так как при готовке влажность в помещении повышается, передает ее слова govoritmoskva.ru.

Ранее управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов рассказал, что неправильное хранение лекарств может привести не только к снижению их эффективности и уменьшению срока годности, но и к усилению побочных действий при их приеме.