Кому особенно опасен дефицит йода

Для профилактики заболеваний щитовидной железы Минздрав предложил использовать йодированную соль при приготовлении хлеба и другой пищи для школ, больниц, центров соцобслуживания, воинских частей и исправительных колоний. В то же время обязательное повсеместное обогащение пищевых продуктов соединениями йода Минздрав пока не планирует. Позволит ли предлагаемый документ снизить число заболеваний, связанных с недостатком этого микроэлемента в организме, и для кого это особенно опасно, выясняла «Парламентская газета».

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Хронический дефицит

Сегодня россияне в среднем потребляют 40-80 микрограммов йода в день, что в три раза ниже нормы, отметили в Минздраве. А последствия хронического недостатка микроэлемента в организме могут быть довольно серьезными: например, это проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами, нарушение обмена веществ, аномалии внутриутробного развития, а также задержка умственного и физического развития у детей.

Недостаточное поступление йода с пищей, по данным Минздрава, — это причина 65 процентов случаев заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95 процентов у детей. Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более трех миллионов взрослых и около 400 тысяч детей, отметили в ведомстве.

Чтобы снизить количество заболеваний, обусловленных дефицитом важного микроэлемента, Минздрав предложил использовать йодированную соль при изготовлении хлеба и других продуктов для школ, больниц, центров соцобслуживания, воинских частей и органов уголовно-исполнительной системы. А в магазинах предложили визуально выделять йодированную соль, при этом выбор способа такого выделения отдается на откуп торговой точке. Учитывая относительно высокое потребление хлеба в России, предлагаемая инициатива позволит уменьшить число йододефицитных заболеваний у детей на 70-80 процентов, а у взрослых — на 40-45 процентов, говорится в пояснении к законопроекту. Количество операций, связанных с заболеваниями щитовидки, снизится на 30-40 процентов, полагают в Минздраве.

Не первая попытка

Минздрав уже представлял на общественное обсуждение проект закона о всеобщем йодировании пищевой соли еще в феврале 2020 года. Документ предусматривал поэтапное введение йодирования пищевой соли в России и ее обязательное использование при изготовлении продуктов.

Однако из-за разногласий между ведомствами инициатива так и не дошла до принятия. Зато она нашла поддержку и в медицинском сообществе, и среди законодателей.

Заслуженный врач России экс-сенатор Владимир Круглый отмечал в разговоре с «Парламентской газетой», что нужно двигаться в сторону принятия закона об обязательном йодировании соли, доказывать, что это необходимо, несмотря на возможные издержки производителей. «Такую соль сейчас продают повсеместно, найти ее в магазинах не проблема, — отметил Круглый. — Проблема в том, что не все люди ее покупают и употребляют. Поэтому вопрос об обязательном йодировании соли действительно актуален».

Кому важнее?

Нормальное присутствие йода в пище в первую очередь обеспечивает развитие интеллекта ребенка, сказал «Парламентской газете» директор Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева, детский хирург высшей категории Дмитрий Морозов: «Профилактика йододефицита имеет ключевое значение для охраны здоровья детей, беременных женщин». Недостаток йода, по его словам, может привести к нарушениям умственного развития ребенка, формирования плода в утробе матери. У взрослых это также может вызвать нарушение функций щитовидной железы, регуляции всех органов и систем.

«В том числе это влияет на интеллектуальное здоровье, состояние головного мозга», — сказал Морозов.

В той или иной степени от йододефицита страдают все регионы страны, также добавил он. Предлагаемый законопроект, по мнению Морозова, прежде всего составит ядро охраны здоровья детей:

«После выхода законопроекта и анализа правоприменительной практики можно будет подумать о расширении мероприятий профилактики йододефицита в России», — заключил врач.

По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, не менее 60 процентов населения России проживает в регионах, где нехватка этого элемента обусловлена природными факторами. Наиболее выражен йодный дефицит, как утверждают эксперты, в горных и предгорных районах (Северный Кавказ, Алтай, регионы Западной и Восточной Сибири, Дальний Восток), в Поволжье и Центральной России.

Йодный дефицит существует как в мегаполисах (Москве, Санкт-Петербурге и других), так и в прибрежных районах, причем в большей мере он характерен для питания сельского, чем городского населения.