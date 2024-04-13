Медики предостерегли о последствиях дефицита йода для детей

Детский хирург Дмитрий Морозов заявил об опасности недостатка йода для детей и беременных женщин, сообщает ИА DEITA.RU.

Морозов рассказал, что если не достигать нормы еды в пище, то это может негативно сказаться на развитии интеллекта у детей, на способностях мозга ребенка еще в утробе матери. Профилактика йододефицита весомо влияет на здоровье беременных женщин и влияет на плод.

При этом йод также важен для взрослых. По словам врача, при его недостатке могут нарушиться важные функций щитовидной железы, регуляции всех органов и систем. Также такой дефицит негативно сказывается на состоянии головного мозга, умственных способностях.

Доктор акцентировал внимание на то, что дефицит йода в организме характерен для жителей всех регионов Российской Федерации.

Напомним, что ранее в Минздраве России предложили сделать заметнее йодированную соль на полках магазинов, чтобы таким образом привлечь внимание покупателей и стимулировать граждан получать необходимую порцию йода.