Гастроэнтеролог: фастфуд и сухомятка не приводят к развитию гастрита

Гастрит вызывают заражение особой бактерией, злоупотребление алкоголем и некоторые заболевания. Вредные продукты, вопреки распространенному мифу, не влияют на риск гастрита. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская.

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«Гастрит не возникает из-за пищевых привычек, фастфуда или еды всухомятку, это миф, — едой гастрит вызвать невозможно. Кроме того, у большинства людей гастрит никак не проявляются и не болит. Чтобы выявить это заболевание, врач должен учесть историю болезни, наследственность, провести ЭГДС (Эзофагогастродуоденоскопию или просто гастроскопию) и/или дыхательный тест на заражение бактерией Helicobacter pylori (HP). Именно она вызывает хроническое воспаление в желудке, гастрит и язвы. Без лечения гастрит может привести к раку», — объяснила Левитская.

При ЭГДС тонкая трубка с крошечной камерой вводится в желудок через рот, чтобы осмотреть слизистую оболочку желудка. При наличии воспалений врач может взять для анализа образец ткани стенок желудка. Тест покажет наличие воспаления, атрофии, бактерии НР.