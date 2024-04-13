В мире уменьшаются глобальные запасы вакцины против холеры

Глобальные запасы вакцины против холеры заканчиваются, поскольку число смертельных вспышек этой болезни увеличивается, сообщает New York Times.

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По информации издания, в течение многих лет поставки находились на опасно низком уровне. Предпринимаются усилия по увеличению производства, но пока удалось удовлетворить лишь четверть потребностей этого года.

К концу февраля страны сообщили о 79 300 случаях заболевания и 1100 случаях смерти и это число, вероятно, занижено. Чтобы иметь возможность продолжать поставки дальше, в 2022 году ВОЗ решила больше не вводить две дозы, а только одну, хотя это сократит продолжительность защиты организма.

В прошлом году страны запросили 76 миллионов доз для кампаний в местах с множественными случаями заболевания. Однако на складах в мире находится всего лишь 38 миллионов доз. Между тем, только в одном секторе Газа есть все предпосылки для крупной эпидемии. Холера распространяется через загрязненные воды. Нынешние вспышки являются результатом конфликтов и климатических катастроф, которые создают перенаселенность мест без надлежащих санитарных условий, уточняет NYT.