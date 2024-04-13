О каких болезнях говорят ночные судороги в ногах

Если во сне свело ногу, могут быть виноваты чрезмерные физические нагрузки, обезвоживание или избыток соли в рационе. Это самые безобидные причины. Но ночные судороги могут быть ранним симптомом и куда более серьёзных заболеваний, предупредила врач-невролог «СМ-Клиники» Наира Курбанова.

Почему ночью сводит ноги

Спазмы или судороги в ногах по ночам называют ночные крампи. Причин у этого состояния может быть масса. Вот самые серьёзные из них:

поражение периферических нервов;

поражения спинного и головного мозга;

болезни щитовидной и паращитовидных желёз;

заболевания печени и почек;

атеросклероз коронарных сосудов и артерий ног.

Также судороги в ногах ночью могут появляться на фоне приёма некоторых лекарств, сказала врач в беседе с «Газетой.Ru». Чаще всего это гипотензивные, психотропные, нестероидные противовоспалительные препараты, а также глюкокортикостероиды.

Ночные судороги могут даже передаваться по наследству. Правда, случается такое крайне редко, добавила эксперт.

Упражнения от судорог в ногах

Есть пять несложных упражнений, которыми можно снять судороги в ногах. Правда, прежде чем выполнять их, лучше всё же пообщаться с врачом, чтобы выяснить причину такого состояния.

Вот что подойдёт в качестве разминки: