Поражение мозга и печени. О каких болезнях говорят ночные судороги в ногах
Если во сне свело ногу, могут быть виноваты чрезмерные физические нагрузки, обезвоживание или избыток соли в рационе. Это самые безобидные причины. Но ночные судороги могут быть ранним симптомом и куда более серьёзных заболеваний, предупредила врач-невролог «СМ-Клиники» Наира Курбанова.
Почему ночью сводит ноги
Спазмы или судороги в ногах по ночам называют ночные крампи. Причин у этого состояния может быть масса. Вот самые серьёзные из них:
- поражение периферических нервов;
- поражения спинного и головного мозга;
- болезни щитовидной и паращитовидных желёз;
- заболевания печени и почек;
- атеросклероз коронарных сосудов и артерий ног.
Также судороги в ногах ночью могут появляться на фоне приёма некоторых лекарств, сказала врач в беседе с «Газетой.Ru». Чаще всего это гипотензивные, психотропные, нестероидные противовоспалительные препараты, а также глюкокортикостероиды.
Ночные судороги могут даже передаваться по наследству. Правда, случается такое крайне редко, добавила эксперт.
Упражнения от судорог в ногах
Есть пять несложных упражнений, которыми можно снять судороги в ногах. Правда, прежде чем выполнять их, лучше всё же пообщаться с врачом, чтобы выяснить причину такого состояния.
Вот что подойдёт в качестве разминки:
- Подъём на носки: встаньте, поднимитесь на носочки и опуститесь обратно, повторите 10–15 раз.
- Растяжка икр: из положения лицом к стене упритесь в стену руками, шагните назад и плотно прижмите пятку к полу секунд на 30, затем поменяйте ногу. Достаточно пары-тройки подходов.
- Вращения лодыжек: сидя на полу сначала сделайте 10–15 вращений влево, а потом столько же вправо.
- Растяжка подколенного сухожилия: сидя попытайтесь вытянутыми руками коснуться пальцев ног. Дотянитесь, куда получится, и задержитесь на полминуты. Повторить 2–3 раза.
- Растяжка четырёхглавой мышцы: из положения стоя нужно согнуть ногу и подтянуть лодыжку к ягодице, постоять полминуты и поменять ногу. Сделать 2–3 повторения.