$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

Поражение мозга и печени. О каких болезнях говорят ночные судороги в ногах

Если во сне свело ногу, могут быть виноваты чрезмерные физические нагрузки, обезвоживание или избыток соли в рационе. Это самые безобидные причины. Но ночные судороги могут быть ранним симптомом и куда более серьёзных заболеваний, предупредила врач-невролог «СМ-Клиники» Наира Курбанова.

О каких болезнях говорят ночные судороги в ногах
© Секрет Фирмы

Почему ночью сводит ноги

Спазмы или судороги в ногах по ночам называют ночные крампи. Причин у этого состояния может быть масса. Вот самые серьёзные из них:

  • поражение периферических нервов;
  • поражения спинного и головного мозга;
  • болезни щитовидной и паращитовидных желёз;
  • заболевания печени и почек;
  • атеросклероз коронарных сосудов и артерий ног.

Также судороги в ногах ночью могут появляться на фоне приёма некоторых лекарств, сказала врач в беседе с «Газетой.Ru». Чаще всего это гипотензивные, психотропные, нестероидные противовоспалительные препараты, а также глюкокортикостероиды.

Ночные судороги могут даже передаваться по наследству. Правда, случается такое крайне редко, добавила эксперт.

Упражнения от судорог в ногах

Есть пять несложных упражнений, которыми можно снять судороги в ногах. Правда, прежде чем выполнять их, лучше всё же пообщаться с врачом, чтобы выяснить причину такого состояния.

Вот что подойдёт в качестве разминки:

  • Подъём на носки: встаньте, поднимитесь на носочки и опуститесь обратно, повторите 10–15 раз.
  • Растяжка икр: из положения лицом к стене упритесь в стену руками, шагните назад и плотно прижмите пятку к полу секунд на 30, затем поменяйте ногу. Достаточно пары-тройки подходов.
  • Вращения лодыжек: сидя на полу сначала сделайте 10–15 вращений влево, а потом столько же вправо.
  • Растяжка подколенного сухожилия: сидя попытайтесь вытянутыми руками коснуться пальцев ног. Дотянитесь, куда получится, и задержитесь на полминуты. Повторить 2–3 раза.
  • Растяжка четырёхглавой мышцы: из положения стоя нужно согнуть ногу и подтянуть лодыжку к ягодице, постоять полминуты и поменять ногу. Сделать 2–3 повторения.
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости