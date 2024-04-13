Какие бывают травмы колен и почему это опасно

Когда речь заходит о спортивных травмах, многие автоматически думают о коленях как о главных жертвах. Но на деле голеностопный сустав часто страдает не меньше. Впрочем, это не умаляет того факта, что коленные суставы и ягодичные мышцы также очень уязвимы. С правильным подходом к тренировкам, включая акцент на технике выполнения упражнений, риск травм можно существенно снизить, рассказал «Вечерней Москве» травматолог-ортопед медицинских центров «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» Тимур Щербак.

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Почему колено травмируется чаще

Вопрос о том, почему коленный сустав травмируется чаще, чем другие суставы, не имеет однозначного ответа. Однако есть факторы, делающие колено более уязвимым. Во-первых, это сложное строение и важная функциональная нагрузка: колено не только обеспечивает подвижность ноги, но и выдерживает значительные весовые нагрузки. Во-вторых, в спорте и повседневной жизни на колено приходится много движений с повышенным риском травм — повороты, прыжки, резкие остановки.

Отличия мужских и женских суставов

У мужчин коленный сустав, как правило, шире, что обусловлено особенностями строения скелета. Женщины имеют большую амплитуду движений, за исключением голеностопа. Это различие не только анатомическое, но и биохимическое. Например, наличие эстрогеновых рецепторов в хондроцитах у женщин влияет на состояние соединительной ткани, особенно заметно это становится в период менопаузы, когда плотность ткани снижается. У мужчин высокое содержание тестостерона способствует поддержанию более высокой плотности соединительной ткани.

Почему женские колени более уязвимы

Учитывая эти различия, можно понять, почему женские колени подвержены травмам чаще, чем мужские. Большая подвижность и меньшая ширина коленного сустава в сочетании с биохимическими особенностями создают предпосылки для более легкого получения травм. Также необходимо учитывать, что некоторые виды спорта и активностей с повышенным риском травматизма могут дополнительно увеличивать нагрузку на коленные суставы женщин.

Почему может травмироваться колено

Коленный сустав — один из самых важных, но в то же время и один из самых уязвимых элементов опорно-двигательного аппарата человека. Он подвержен риску травматизма не только во время активных занятий спортом, но и в повседневной жизни.

Рассмотрим, в каких ситуациях и под каким воздействием может травмироваться колено.

Резкая ротация тела

Одной из наиболее частых причин травм колена является резкая ротация тела. Такие ситуации часто возникают в горнолыжном спорте, когда лыжник пытается резко изменить направление или скорость движения. Подобные действия создают значительную нагрузку на коленный сустав, что может привести к его повреждению.

Поворот голени кнаружи

Плавание брассом тоже может быть не таким безопасным, как кажется на первый взгляд. При выполнении характерных для этого стиля движений происходит поворот голени кнаружи. Данный механизм движения неестественен для коленного сустава и может привести к его травме.

Ротация внутрь

Аналогичным образом плавание кролем и баттерфляем требует от спортсмена выполнения движений с ротацией внутрь, что также не является характерным для колена и может стать причиной травм.

Подъем тяжестей из положения сидя

Еще одной ситуацией, потенциально опасной для колен, является подъем тяжестей из положения сидя. Это движение создает необычную нагрузку на коленный сустав, особенно если техника выполнения упражнения неправильная.

Выпады и бег

Выпады и бег, особенно на длинные дистанции, также относятся к видам активности с повышенным риском травм колена. ВОЗ относит бег к одним из самых травматичных видов спорта из-за высокой нагрузки на коленные суставы.

Как понять, что колено травмировано

Травмы коленного сустава могут варьироваться от легких ушибов до серьезных повреждений связок и менисков, не всегда симптомы являются очевидными. Важно уметь распознавать признаки травмы колена, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью. Даже если повреждение кажется несерьезным и сустав остается подвижным, определенные симптомы могут указывать на необходимость консультации со специалистом. Основные симптомы, требующие внимания:

Болевой синдром

Любые ощущения боли, даже если они не кажутся сильными, являются явным признаком того, что с коленом что-то не так. Боль может усиливаться при определенных движениях или даже в покое.

Дискомфорт в суставе

Необязательно, чтобы боль была острой. Любые необычные ощущения дискомфорта в колене могут сигнализировать о повреждении.

Чувство жара или холода в суставе

Эти ощущения могут указывать на воспалительный процесс или другие внутренние изменения в суставе, которые требуют диагностики.

Отек и покраснение

Внешние признаки воспаления, такие как отек и покраснение в области колена, также являются важными симптомами, на которые следует обратить внимание.

Ограниченная подвижность сустава

Если вы замечаете, что колено стало менее подвижным, или испытываете затруднения при сгибании и разгибании ноги, это может свидетельствовать о травме.

Хруст или необычные звуки при движении

Любые необычные звуки в колене при ходьбе или других движениях могут быть признаком повреждения суставных поверхностей или разрыва связок.

Нужно ли идти к врачу

Организм с помощью боли и других симптомов сигнализирует о проблемах, требующих внимания. Любые травмы колена нуждаются в диагностике и осмотре специалиста, даже если на первый взгляд кажется, что повреждение несерьезное.

Своевременное обращение к врачу позволит провести необходимые обследования, такие как рентген или МРТ, для точной диагностики и назначения адекватного лечения. Игнорирование симптомов и отсутствие лечения могут привести к усугублению травмы и развитию хронических проблем с коленным суставом.

Важно помнить, что даже при отсутствии явных признаков серьезного повреждения колено может быть травмировано, это требует профессиональной оценки. Поэтому при появлении любых из перечисленных симптомов рекомендуется не затягивать с визитом к специалисту.