Какие прививки защитят от опасных болезней? Список 18+
Эта инфекция поражает лёгкие и оболочки мозга, вызывает менингит. Больше всего ей рискуют заразиться дети до 5 лет, но также в защите нуждаются и пожилые. Какие ещё прививки необходимы взрослым, рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Прививки для взрослых
Инфекционист рекомендовала взрослым россиянам ставить следующие прививки.
- Против вирусного гепатита В: необходимо привиться, особенно если вам нет 55 лет и вы не были привиты ранее.
- Против вирусного гепатита А: рекомендуется тем, кто часто путешествует по странам Азии.
- Против пневмококка: прививаться стоит не только детям и пожилым, но и молодым людям, служащим в армии. В казарме патоген распространяется молниеносно, объяснила Провоторова «Аргументам и фактам».
- Против дифтерии и столбняка: ревакцинация от этих инфекций необходима каждые 10 лет.
- Против гриппа: вакцинацию нужно проходить ежегодно.
- Против кори: особенно важно привиться тем, кому меньше 35 лет. Также вакцина нужна педагогам, медикам и работникам социальной сферы.
- От краснухи: прививаться нужно женщинам, особенно планирующим беременность.
Ранее эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил россиянам, что прививку от клещевого энцефалита можно делать не всем. Кому противопоказана вакцинация — узнайте здесь.
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