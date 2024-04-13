Какие прививки защитят от опасных болезней?

Эта инфекция поражает лёгкие и оболочки мозга, вызывает менингит. Больше всего ей рискуют заразиться дети до 5 лет, но также в защите нуждаются и пожилые. Какие ещё прививки необходимы взрослым, рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

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Прививки для взрослых

Инфекционист рекомендовала взрослым россиянам ставить следующие прививки.

Против вирусного гепатита В: необходимо привиться, особенно если вам нет 55 лет и вы не были привиты ранее.

необходимо привиться, особенно если вам нет 55 лет и вы не были привиты ранее. Против вирусного гепатита А: рекомендуется тем, кто часто путешествует по странам Азии.

рекомендуется тем, кто часто путешествует по странам Азии. Против пневмококка: прививаться стоит не только детям и пожилым, но и молодым людям, служащим в армии. В казарме патоген распространяется молниеносно, объяснила Провоторова «Аргументам и фактам».

прививаться стоит не только детям и пожилым, но и молодым людям, служащим в армии. В казарме патоген распространяется молниеносно, объяснила Провоторова «Аргументам и фактам». Против дифтерии и столбняка: ревакцинация от этих инфекций необходима каждые 10 лет.

ревакцинация от этих инфекций необходима каждые 10 лет. Против гриппа: вакцинацию нужно проходить ежегодно.

вакцинацию нужно проходить ежегодно. Против кори: особенно важно привиться тем, кому меньше 35 лет. Также вакцина нужна педагогам, медикам и работникам социальной сферы.

особенно важно привиться тем, кому меньше 35 лет. Также вакцина нужна педагогам, медикам и работникам социальной сферы. От краснухи: прививаться нужно женщинам, особенно планирующим беременность.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев напомнил россиянам, что прививку от клещевого энцефалита можно делать не всем. Кому противопоказана вакцинация — узнайте здесь.