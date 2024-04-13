Почему потемнел «мертвый» зуб и можно ли это исправить?

Но это далеко не единственный источник проблемы. Поэтому и ассортимент цветов, в которые окрашивается зуб, велик. Подробнее о том, почему так происходит и что можно сделать, чтобы вернуть былой окрас, рассказала врач — стоматолог-терапевт, хирург DocDent Мария Ионченкова.

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Почему темнеют «мёртвые» зубы

Травма. Если во время неё разорвался или оторвался сосудисто-нервный пучок внутри зуба, он станет розовым или красно-коричневым.

Удаление пульпы. После этого зуб лишается кровоснабжения, поэтому теряет блеск и тускнеет, приобретая сероватый оттенок.

Нарушения при эндолечении (лечение каналов корня зуба и его пульпы). При неполном удалении пульпы её остатки под пломбой подвергаются постепенному разложению, а его продукты проникают в ткани зуба и меняют их цвет. Зуб может стать коричневатым или синеватым.

Пломбирование корневых каналов материалами, которые вызывают окрашивание:

на основе резорцин-формалина (РФС). Возможные последствия: оттенки розового, красного и коричневого;

серебросодержащие. Проблема в том, что серебро со временем окисляется. В итоге зуб с такой пломбой темнеет.

Что делать, если потемнел зуб

По словам стоматолога, можно провести внутрикоронковое отбеливание зуба.

«В зубе осуществляется доступ к корневому каналу, он надёжно изолируется, а в полости на 2–3 дня остаётся специальный состав для отбеливания. В результате можно добиться устранения дисколорита мёртвого зуба», — рассказала она.

Удалять зуб или вылечить

Когда возникает такая дилемма, кажется, что проще распрощаться с зубом, у которого сомнительные перспективы. Но врачи рекомендуют не делать поспешных выводов.

Удалить зуб всегда можно, и это проще всего. Но с потерей него начинаются изменения в зубочелюстной системе и всём организме, предупредила врач-стоматолог Кристина Месропова.

«Уже давно доказана связь опорно-двигательного аппарата с зубами и прикусом. Любая потеря зуба без восстановления жевательной функции наносит серьёзный уро нашему здоровью», — сказала она.

По словам врача, удалять больной зуб было популярно в средневековье и вплоть до 1980-х, но сейчас технологии уже шагнули вперёд. Поэтому грамотный специалист, если зуб можно сохранить, предпочтёт сделать именно это.