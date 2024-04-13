Эти правила могут удивить, ведь, казалось бы, какая связь между маникюром и работой врачей? Но все они придуманы для того, чтобы операция оказалась максимально безопасной для пациента. Чего ещё необходимо лишиться на время и зачем это нужно, объяснила врач — анестезиолог-реаниматолог Елена Короткова.

© Секрет Фирмы

Правда ли, что с гель-лаком не пустят на операцию? Да, это так.

Что запрещено на операции

Как рассказала анестезиолог-реаниматолог, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Елена Короткова, под запретом во время операции:

косметика, в том числе губная помада. В них есть масла, которые могут быть взрывоопасны, а ведь анестезиологи используют в своей работе кислород.

украшения из металла. Если материал — чистый металл, это очень опасно. Есть операции, при которых используют ток (например, коагуляция). При прохождении тока и тепла металлические изделия могут нагреваться и вызывать ожоги.

покрытие гель-лаком. Снять его нужно и с рук, и с ног. Во время операции отследить состояние человека можно в том числе по ногтям. Если они закрыты лаком, увидеть сигналы организма не смогут ни медики, ни специальные электронные приборы.

зубные протезы. Их отсутствие помогает анестезиологу и обеспечивает безопасный доступ к дыхательным путям. Если человек будет с протезами на операции, есть риск сместить или сломать их. Маленькие же могут слететь и упасть в дыхательные пути.

Минимум за 6 часов до операции нельзя есть. Не позднее чем за 4 часа разрешено выпить немного воды, напомнила медик.

Что спросить у врача перед операцией

Когда вы уже знаете дату операции, можно поинтересоваться:

характером операции;

способом, с помощью которого её будут проводить;

как будут подбирать анестезию;

как правильно подготовиться.

В списке неспроста нет вопроса о том, сколько продлится вмешательство. Потому что спрашивать это и не нужно. Как объяснила врач-кардиолог Ольга Бокерия, хирург не может знать этого заранее.