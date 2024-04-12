Врач Филева назвала главные симптомы нехватки цинка

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева объяснила, как выявить у себя недостаток цинка. Она также напомнила, в каких продуктах содержится этот важный микроэлемент.

«Дефицит цинка не всегда возможно заметить: симптомы часто не проявляются до тех пор, пока уровень микроэлемента не станет критически низким. Часто первыми симптомами дефицита выступают кожные проявления, например сыпь вокруг рта или на других участках кожи», – отметила врач.

Другим первым признаком недостатка цинка являются долго заживающие мелкие царапинки и ранки. Кроме того, люди с нехваткой этого элемента чаще болеют простудными заболеваниями. У женщин это проявляется в ломкости волос, а у мужчин – в снижении уровня тестостерона. Еще признаками нехватки цинка Александра Филева назвала искажение вкусов и запахов и проблемы со зрением, особенно в вечернее время суток.

По словам специалиста, большое количество этого микроэлемента содержится в говядине, свинине, курице и рыбе. Также его можно найти в тыквенных семечках, кунжуте и бобовых продуктах, передает Life.ru.

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