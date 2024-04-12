«От инфаркта до онкологии». Последствия неудобного рабочего графика

Работа в неудобном режиме на протяжении длительного времени способствует физическому износу организма и появлению тяжелых заболеваний, сказала НСН Наталья Панфилова.

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Неудобный рабочий график — серьезное испытание для организма, которое приводит к его быстрому износу и способствует ранним инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям. Об этом НСН заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Ученые из Нью-Йоркского университета установили, что гибкий график вреден для здоровья и даже приводит к депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One. Панфилова пояснила, чем для человека опасен неудобный график.

«Если человек работает в неудобном для себя графике (например, человек-“сова” вынужден начинать работу чуть свет, а “жаворонок” засиживается допоздна), дело не в депрессии, не в том, что он будет печален и что ему перестанет чего-то хотеться, а в том, что сотрудник физически будет быстрее изнашиваться, чаще болеть. Естественно, организм будет работать с напряжением, причем с хроническим напряжением, чтобы вписаться в этот график. В результате мы получаем ранние инфаркты, инсульты и даже онкологические заболевания. Организм может многое вытерпеть в течение недолгого времени, но если это длится годами, то он может не сдюжить физически. Прежде всего это касается умственного труда, а не физического», — сказала Панфилова.

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