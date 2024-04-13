Какие бьюти-процедуры приводят к раку

Онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, какие бьюти-процедуры могут стать причиной развития злокачественного образования.

Андрей Базылев обратил внимание, что не все косметологические процедуры для женщин являются безопасными. Некоторые из них могут вызвать развитие рака. Например, одной из таких процедур является выпрямление волос.

«Препараты для выпрямления волос содержат формальдегид. Это очень сильный канцероген. Рискованно выпрямлять волосы чаще, чем восемь раз в месяц. Поэтому эта процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят», – передает слова Базылева 5-tv.ru.

Что касается окрашивания волос, по словам онколога, раньше краска содержала канцерогены и была опасна для организма, но сейчас их убрали из состава и никакого риска при окрашивании волос не существует.

Врач отметил, что риск могут нести в себе косметологические препараты. Некоторые из них содержат диоксан, который может спровоцировать различные эндокринные нарушения в организме и привести к развитию онкологии.

Базылев обратил внимание, что при слишком частом посещении маникюрного салона женщина также рискует своим здоровьем. Дело в том, что ультрафиолетовая лампа для ногтей может приводить к раку кожи. Но такой исход ждет лишь тех, кто ходит на маникюр чаще 10–15 раз в месяц.

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