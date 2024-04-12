Врач перечислил неожиданные причины головной боли

Головная боль может быть вызвана недостатком сна, гормональными изменениями, перенапряжением мышц спины и шеи и гипертонией, предупредил врач-терапевт Андрей Рябков. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнул, что проблемы со сном нарушают циркадный ритм организма, что приводит к боли.

Недостаток или избыток сна может привести к головной боли из-за нарушения циркадного ритма организма, — пояснил эксперт.

При повышенном артериальном давлении головная боль ощущается в области затылка, может появляться тошнота. Если же человек страдает от гипотонии, боль сосредотачивается в области лба и висков. Также понижение давления может сопровождаться головокружениями. Длительное сидение за компьютером, неправильная осанка и стресс чреваты напряжением мышц шеи и спины, из-за чего также возникает головная боль, отметил терапевт.

По словам Рябкова, у женщин головные боли часто связаны с гормональными колебаниями. Например, с менструацией, беременностью и менопаузой. Стоит обратить внимание и на периодичность приступов. Если головная боль сильная и проявляется время от времени, это может свидетельствовать о мигрени. Хроническое заболевание часто сопровождается тошнотой, рвотой и светобоязнью.

Невролог Галина Неврюзина ранее рассказала, что головная боль у ребенка может возникнуть как результат перенапряжения. По словам врача, боль напряжения может появиться после длительного просмотра мультфильмов, видеороликов или нахождения в статичной позе.