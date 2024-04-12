Почему вредно долго плакать

Длительный плач ведет к перерасходу слез и их дефициту, что может негативно отразиться на состоянии глаз, заявила врач-офтальмолог Ирина Лещенко в эфире радио Sputnik. Когда люди плачут, слеза некоторое время выделяется из-за дополнительной работы слезной железы, но затем у нее заканчивается ресурс, уточнила эксперт.

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"Если израсходовалось много слез, истощается слезная пленка и какое-то время не восстанавливается. От этого появляется сухость в глазах, ощущение инородного тела. Глаза краснеют, сосуды расширяются. Мы начинаем тереть глаза, от этого они краснеют еще больше", – пояснила Лещенко.

С другой стороны, обильное слезотечение может вызвать раздражение кожи, продолжила она. Небольшое количество биологической жидкости, попавшее на кожу, не вызовет негативных реакций.

"Другое дело, если у человека эпифора – постоянное слезотечение, вызванное каким-то заболеванием. Это может быть при конъюнктивите или если вывернуто веко, и слеза не затекает туда, куда должна – в слезный канал, в носоглотку – а попадает на кожу. Вот тогда может быть мацерация кожи, то есть шероховатость, небольшое раздражение", – считает врач.

По ее словам, слезы являются слабосоленым физиологическим раствором. В их функцию входит увлажнение глаз, а также их защита от воздействия разных неблагоприятных факторов. Кроме того, данная жидкость обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом. Специалист объяснила, что в слезе содержится 150 видов липидов, 18 видов разных муцинов и порядка 500 видов белка. Один из них, лизоцим, как уточнила Лещенко, защищает от инфекций, имеет противовоспалительный эффект и даже заживляет раны.

До этого врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, когда нужно срочно обращаться к врачу. По ее словам, при внезапной полной или частичной потере зрения нужно незамедлительно идти в больницу. Данный симптом может указывать на отслойку и тромбоз сосудов сетчатки или нарушение в зрительном нерве, отметила эксперт. А появление затемненного участка, "шторки" в поле зрения или выпадении поля зрения часто связаны с кровоизлияниями в стекловидное тело или отслойкой сетчатки, что также требует срочного похода к врачу.