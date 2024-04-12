Врач-онколог, хирург Иван Карасев отметил, что самые необходимые для крепкого здоровья микронутриенты поступают к нам из пищи. Но еда также может провоцировать опасные недуги.

"По данным ВОЗ, ваше здоровье на 70% определяется питанием", - напомнил врач в своем Telegram-канале.

Иван Карасев подчеркнул, что раковые заболевания провоцируют канцерогенные продукты. С каждым приемом пищи они увеличивают риск развития в организме злокачественного процесса. Так, болезнь приближает регулярное употребление блюд с сахаром, мясных полуфабрикатов, большого количества животных жиров. Особенно, если вы привыкли есть жареное. Ситуация усугубляется при регулярном употреблении алкоголя.

Иван Карасев также назвал продукты, которые помогут снизить риск развития рака - это еда с высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, каротинов, противовоспалительных и некоторых других веществ.

В списке, безусловно, присутствуют овощи и фрукты. Но самые полезные из них - красные, оранжевые и зеленые, подчеркнул врач.

Кроме того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно есть цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры, особенно оливковое и льняное масла, орехи и авокадо, легкоусвояемые белки: птица, кролик, морская рыба, объяснил врач.

Также специалист обратил внимание на пророщенные зерна - это самая богатая на нутриенты "живая пища", добавил он.

Стоит также помнить, что серьезные проблемы в организме могут спровоцировать недостаток воды и клетчатки в рационе. Об этом ранее предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Когда не хватает клетчатки, "кишечник вынужденно затормаживает свою работу", отметил врач.