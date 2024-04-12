Стоматолог рассказал, как быстро снять зубную боль

Стоматолог-ортопед высшей категории, кандидат медицинских наук Юрий Калинин рассказал, как быстро снять зубную боль.

В интервью РИАМО он посоветовал использовать обезболивающие препараты на основе нимесулида, ибупрофена или кетопрофена.

При этом специалист напомнил, что обезболивающие препараты не могут вылечить больной зуб. Кроме того, они имеют некоторые побочные эффекты: отрицательно сказываются на работе ЖКТ, почек и печени, их нельзя принимать при беременности и грудном вскармливании.

«Поэтому приём обезболивающих – это срочная разовая мера, необходимая до посещения врача», – подчеркнул стоматолог.

Он также отметил, что уменьшить неприятные ощущения при отсутствии лекарств можно полосканием полости рта содой и шалфеем.

«Чайную ложку соды надо растворить в стакане тёплой, но не горячей воды и добавить половину ложки соли. Полученным раствором следует полоскать рот каждые 40-60 минут. Можно чередовать с полосканиями отваром шалфея», – рекомендует Калинин.

Перед визитом к стоматологу доктор также советует приложить к щеке холодный компресс, а вот делать согревающие компрессы или примочки нельзя.

«Но самое главное – надо помнить, что самолечение чревато развитием осложнений. Чем дольше не обращаться к врачу, тем опаснее могут быть осложнения», – резюмировал кандидат медицинских наук.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заместитель директора медицинского института РУДН, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии, доцент Зураб Хабадзе назвал самый полезный витамин для полости рта.