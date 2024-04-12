Самая частая причина головокружения

Головокружение могут вызывать 83 различных состояния, в большинстве случаев — это заболевания уха. Об этом сообщил врач-отоневролог Виктор Воронов.

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По его словам, 65-70 процентов случаев хронического головокружения связаны с заболеваниями уха, потому что в нем находится вестибулярный аппарат. В 10-15 процентах случаев головокружения появляются по психосоматическим причинам.

Еще 5 процентов обусловлены неврологическими расстройствами. Реже могут влиять нарушения со стороны сердца, эндокринной и других систем, рассказал медик в эфире канала «Санкт-Петербург».

Если головокружение сопровождается нарушениями движения, речи или мышечной силы, то следует вызвать скорую помощь, потому что возможен инсульт. Если невролог в больнице исключит это, то пациента должен осмотреть отоларинголог, отметил Воронов.

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