Врач предупредила о риске заражения опасной болезнью после шаурмы

Такое возможно, если в продукте присутствуют стафилококки.

По словам доктора медицинских наук Светланы Шевелевой, некачественная шаурма грозит не только расстройствами ЖКТ, но и гораздо более серьезными проблемами со здоровьем.

В беседе с «АиФ» врач отметила, что отравления, вызванные стафилококками, могут обернуться развитием даже псориаза.