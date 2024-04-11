Кардиолог рассказал о причинах двигательной гиподинамии весной

Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о причинах двигательной гиподинамии весной.

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«На самом деле эта проблема характерна для всех людей, которые практически всегда сидят. Дело в том, что возникает слабость стопы, потому что мы просто мало двигаемся. Плюс повышается масса тела. Начинает формироваться плоскостопие», — заявил он в беседе с ОТР.

По его словам, при гиподинамии кровь задерживается в венах и в лёгкие возвращается недостаточно, что вызывает одышку. Со временем человек может чувствовать себя слабым и вялым.

«Ходить становится тяжело, потому что, во-первых, связочный аппарат был без нагрузки. А второй самый важный момент — это масса тела. Она поднимается за зиму», — отметил Кондрахин.

Как добавил врач, при малоподвижном образе жизни нарушается и обмен веществ.

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