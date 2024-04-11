Почему весной приходит депрессия

Почему весной, когда все расцветает, некоторые впадают в настоящее уныние, сталкиваются с депрессиями, стрессом?

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Как рассказала "РГ" врач-психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Татьяна Чистякова, есть даже термин: САР - сезонное аффективное расстройство. Это процесс обострения психических недугов, происходящий в зависимости от времени года.

Что же именно провоцирует развитие САР?

Весной увеличивается продолжительность светового дня, происходит смена циркадных ритмов (колебания интенсивности различных биологических процессов). У человека изменяется режим сна и бодрствования, что порой становится почвой для стрессов.

Увеличивается дневная доза витамина D - организму также необходимо приспособиться к этому. Из-за перепадов температур на него также повышается нагрузка. В организме происходит гормональная перестройка - изменение выработки мелатонина и серотонина. Наконец, весной человек, как правило, страдает авитаминозом, что тоже ослабляет его.

Первые симптомы депрессии - перепады настроения, чувство безрадостности и пессимистичный взгляд на происходящие события. Стресс может выразиться в чувстве тревоги, беспокойства, усталости. Тревожные признаки для окружающих - эмоциональные реакции, не соответствующие ситуации, например смех в ответ на сообщение о несчастье или слезы в ответ на шутку, несоразмерная реакция на обычные слова. Признаком сезонного аффективного расстройства может быть даже просто излишняя эмоциональность.

Как предупредить развитие САР здоровому человеку?

Не распускайте себя! Ведите активную физически жизнь. И занимайтесь любимым делом.