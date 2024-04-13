Как правильно хранить лекарства

Не стоит держать их в ванной комнате, обычно там тепло и влажно. Не рекомендуется также оставлять медикаменты на подоконнике, где они нагреваются под лучами солнца. Класть препараты у батареи тоже нельзя.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Роза Ягудина.

«Точно не надо хранить, например, в ванной комнате, как иногда люди делают. Там влажно, может быть тепло. Точно не надо хранить на подоконнике, где солнечные лучи, не надо хранить рядом с батареей. Нужно выделить для лекарств, если у вас много лекарств, какой-то шкаф, где нет источников тепла, где не падает свет, где более-менее прохладная комнатная температура. И на кухне тоже. Если вы готовите, там влажность, повышается температура, тоже не надо хранить».

Ранее аналитики пришли к выводу, что треть россиян хранит лекарства неправильно. Оказалось, что у них препараты лежат в общей аптечке, вне зависимости от рекомендованных температурных режимов. При этом 64% граждан читают инструкцию, но половина из них не обращают внимания на эту информацию, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование фармлогистического оператора NC Logistic.

Там напомнили, что в зависимости от указаний производителей, препараты требуется хранить либо в холодном, либо в прохладном месте. Это диапазоны +2…+8 и +8…+15 градусов соответственно. К термочувствительной продукции относятся некоторые мази, капли, антибиотики, свечи, кремы, инсулины, иммуноглобулины, гормоны.