Чем противозачаточные таблетки лучше презервативов

Презервативы слабо защищают от нежелательной беременности, эффективнее в этом отношении противозачаточные таблетки, сообщила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

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В России растет спрос на противозачаточные таблетки, в то время как продажи презервативов в России достигли пятилетнего минимума.

«Подавляющее большинство россиян использовало презервативы для защиты от нежелательной беременности. На самом деле это среднеэффективные контрацептивы, которые хорошо защищают от инфекций, передающихся половым путем. Уровень продаж не говорит о том, что их стали меньше использовать, презервативами можно запастись и впрок. Но воодушевляет то, что россияне стали чаще использовать противозачаточные таблетки. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас ситуация была как в развитых европейских странах, где подавляющее количество женщин, вероятнее всего, будет использовать высокоэффективную контрацепцию, то есть противозачаточные таблетки, которые прекрасно защищают от нежелательной беременности. Благодаря этому уменьшится и число абортов», — рассказала Ерофеева НСН.

Врач отметила, что есть абсолютные противопоказания — ряд тяжелых заболеваний.

«Подавляющему большинству населения можно подобрать противозачаточные препараты, причем для этого не требуется делать анализы, например, на гормональный фон, все подбирается совершенно по другим критериям», — отметила она.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина сообщила, что новость о падении продаж презервативов говорит о том, что россияне перестали вести активную половую жизнь.