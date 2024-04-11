Минздрав предложил меры профилактики заболеваний, связанных с недостатком йода

Министерство здравоохранения России предлагает использовать йодированную соль в приготовлении пищевых продуктов как меру профилактики заболеваний, связанных с недостатком йода.

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Это предложение направлено на обеспечение здоровья граждан и включает в себя обязательное использование йодированной соли в производстве хлебобулочных изделий, образовательных и медицинских учреждениях, организациях соцобслуживания, военных частях и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В рамках данного законопроекта предлагается внести изменения в законодательство, направленные на профилактику заболеваний, вызванных недостатком йода. Эти изменения включают информирование населения о заболеваниях, связанных с недостатком йода, и способах их профилактики.

Особое внимание уделяется визуальному выделению йодированной соли в магазинах, чтобы покупатели могли легко определить ее при выборе соли. При этом способ выделения йодированной соли определяется самостоятельно организациями, осуществляющими продажу продуктов.

Минздрав подчеркивает, что недостаток йода является проблемой на всей территории России, что приводит к серьезным последствиям для здоровья. Поэтому внедрение мер, направленных на обеспечение достаточного потребления йода, является важным шагом для сохранения здоровья населения.

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