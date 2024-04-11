Врач назвал способы избежать деменции

Для профилактики деменции подходят упражнения, которые дают новые знания, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-гериатр Кирилл Прощаев. По его словам, образовательные практики увеличивают когнитивный резерв.

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Судоку, кроссворды и пальчиковая гимнастика стимулируют активность мозга, но только в момент выполнения этих упражнений, объяснил врач. Из-за этого когнитивный резерв не меняется. Он может создаваться из-за новых знаний, полученных путем образовательных практик.

Они могут быть профессиональными: например, если человек продолжает трудиться в пожилом возрасте, то может приобретать новые профессиональные знания, расширять свои профессиональные умения и навыки, — отметил медик.

Гериатр уточнил, что, если человек не работает, он может учиться игре на музыкальном инструменте, изучать иностранные языки, смотреть новые фильмы и читать новые книги. Если принимать активное участие в обсуждении этой новой информации, можно также повысить свой уровень образования.

Ранее невролог Джеймс Гратвик заявил, что просмотр телевизора после работы поможет снизить риск развития деменции. Специалист уточнил, что в малых количествах кортизол и адреналин — гормоны стресса — полезны для организма, поскольку помогают улучшить концентрацию ума.