Какой процент россиян страдает ожирением

В России около 30% населения страдают от ожирения, и это является проблемой для страны, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, таких людей нужно признавать больными и назначать медикаментозное лечение, а не просто побуждать заниматься спортом. Тем более что в России существуют высокоэффективные средства, которые помогают при подобном заболевании, указал депутат.

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Конечно, есть проблема. У нас очень большой процент людей, которые страдают ожирением — около 30%. Я считаю, что если ожирение у человека больше 20% от нормы — таких людей надо признавать больными и назначать медикаментозное лечение, а не просто «занимайся спортом, голодай и худей». Тем более что в мире и у нас в России есть высокоэффективные средства, которые помогают худеть, — заявил Тумусов.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бережная заявила, что проблема ожирения в современном мире расценивается как эпидемия. По ее словам, в большинстве случаев люди набирают лишние килограммы из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. При этом, продолжила врач, вес можно набрать, если человек получает гормональную терапию.