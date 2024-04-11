Популярный в России тучный блогер рассказал о похудении на «Оземпике»

Бьюти-блогер, певец и создатель интернет-сообщества «ВПШ» Игорь Синяк рассказал о процессе похудения с помощью модного у звезд препарата «Оземпик». Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

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Популярный в России тучный инфлюэнсер заявил, что принимает данное лекарство (семаглутид — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру») в течение месяца по назначению врача. Вначале, по его словам, он столкнулся с побочными действиями средства, в том числе с тошнотой и сонливостью. При этом блогер отметил, что в данный момент у него значительно снизился аппетит.

«Пропал тот самый жор, который порой было трудно контролировать. Ем я нормально, с уклоном в сторону полезных и правильных продуктов», — указал автор поста, добавив, что периодически позволяет себе вредную пищу в небольших количествах.

Также ранее Синяк призвал своих подписчиков с осторожностью относиться к приему упомянутого препарата, чтобы не навредить здоровью.

«Не занимайтесь самолечением. (...) Идите к доктору, консультируйтесь, сдавайте анализы. Нужно обследоваться, потому что без этого "Оземпик" употреблять нельзя, это опасно», — обратился он к фанатам.

В марте похудевшая на «Оземпике» американская телеведущая Опра Уинфри показала фигуру и разозлила фанатов.