Опасные заболевания, о которых могут говорить ночные судороги

Под судорогами понимают болезненные ощущения сжатия, скручивания в икроножных мышцах, реже в мышцах бедер и стоп. В течение жизни практически каждый человек испытывал это неприятное состояние хотя бы один раз, вне зависимости от возраста и вида деятельности. О каких заболеваниях могут говорит ночные судороги, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Наира Курбанова.

По ее словам, приводить к возникновению таких симптомов может множество факторов: обезвоживание, повышенные физические нагрузки, переохлаждение, перегревание, избыточное употребление соли, электролитный дисбаланс.

«Судороги (ночные крампи) могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Также они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног. Могут быть связаны с приемом лекарственных препаратов, чаще гипотензивных, психотропных, НПВС, глюкокортикостероидов. Крайне редко причиной является наследственная предрасположенность», — рассказала Курбанова.

По ее словам, чтобы избавиться от ночных судорог, важно воздействовать на причину. Для этого необходимо провести осмотр, исходя из которого доктор назначит дополнительные методы обследования.

«В качестве немедикаментозного метода лечения для купирования судорог нужно напрячь мышцы антагонисты — потянуть носок на себя, желательно повторить несколько раз. Это способствует рефлекторному расслаблению икроножных мышц. При недостаточной эффективности помассировать болезненный участок», — добавила специалист.

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