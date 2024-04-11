Почему аллергики реже болеют раком

Американские ученые совместно с канадскими выяснили, что люди, страдающие от аллергии умирали от онкологии на 10 процентов меньше.

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Врач-иммунолог Михаил Костинов объяснил, в чем секрет такой защиты.

Он пояснил, что иммунитет аллергиков находится в постоянной «боевой готовности», то есть в любой момент готов дать отпор чужеродным веществам.

«Поэтому от иммунного надзора не ускользают и раковые клетки, которые при определенных условиях может пропустить иммунитет здоровых людей», — сказал специалист.

Выработать подобным образом иммунитет здоровый человек не сможет, даже если прибегнет к иммуностимуляторам. Причина тому — врожденная. Аллергики уже рождаются с таким «подозрительным» иммунитетом, пишет «Пятый канал».

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