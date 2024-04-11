«Мировая эпидемия». Врач рассказал, кому грозит вес в 300 кг

Проблема ожирения в современном мире расценивается как эпидемия, предупредила гастроэнтеролог Ирина Бережная. В беседе с NEWS.ru специалист объяснила, что в большинстве случаев люди набирают лишние килограммы из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. По ее словам, это основные причины, по которым человек может набрать до 300 килограммов.

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Ожирение, сегодня расценивается, как мировая эпидемия. Но 90% из них не имеют конкретного заболевания, из-за которого они бы набрали вес. <...> К сожалению, по сравнению с древними людьми мы едим гораздо больше рафинированных продуктов, продуктов без клетчатки, быстрых углеводов. Мы сидим у телевизора и компьютера, либо в телефоне, и совершенно перестали двигаться. Отсюда и люди с весом до 300 кг, — уточнила Бережная.

При этом, продолжила врач, вес можно набрать, если человек получает гормональную терапию. Кроме того, беременность способствует набору веса, так как в организме происходит гормональный сбой. Также, уточнила специалист, избыточную массу тела могут вызвать опухоли центральной нервной системы и гипофиза. В остальных случаях на лишние килограммы влияет образ жизни, резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее эндокринолог-нутрициолог Дарья Губарева рассказала, что к продуктам, которые могут привести к набору веса, относятся орехи, семечки, сладкие напитки и мясные продукты. Помимо этого, важно контролировать потребление шоколада, меда, хлебобулочных изделий, мороженого, чипсов, десертов и фастфуда. Такие продукты с высокой степенью обработки не обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами и могут привести к ожирению, отметила Губарева.