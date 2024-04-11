Российские хирурги удалили у пятилетней девочки гигантскую опухоль печени

Медики двух свердловских больниц провели успешную операцию по удалению двухкилограммовой злокачественной опухоли у пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба областной клинической больницы № 1.

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Пятилетняя девочка жаловалась родителям на боли в области живота, семья обратилась в детскую поликлинику. Во время УЗИ медики обнаружили в области печени ребенка новообразовании внушительного размера. Было принято решение о госпитализации маленькой пациентки и проведении хирургического вмешательства, которое проводили врачи двух больниц.

«В данном случае мы столкнулись с очень большой, можно сказать, гигантской опухолью, которая занимала значительную часть брюшной полости ребенка и была практически неподвижна. Даже большой лапаротомический доступ (разрез на животе) не позволял нам выполнять никаких хирургических манипуляций», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ № 1 Олег Орлов.

Новообразование весом 2 кг удалось успешно удалить, объема оставшейся здоровой левой доли печени вполне достаточно для нормального функционирования органа после столь радикальной резекции, отметили хирурги.

Ранее в Курске онкологи прооперировали женщину с 26-килограммовой опухолью в животе.