Меры по профилактике болезни Паркинсона

Провокационные механизмы начала болезни Паркинсона до сих пор не изучены, однако существует генетическая предрасположенность к заболеванию, известен ее генез, рассказала в беседе с aif.ru заведующая неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Оксана Погорельцева.

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По ее словам, если у родственников были какие-то экстрапирамидные заболевания, к которым относится болезнь Паркинсона, то обязательно при первых появлениях дрожи или скованности в руке следует обращаться к неврологу для уточнения диагноза.

Для профилактики заболевания врач рекомендовала адекватную физическую нагрузку, в том числе кардиотренировки и лечебную физкультуру, соблюдение режима сна, правильное питание и уменьшение стрессовых ситуаций.