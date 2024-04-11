Когда лучше делать операцию? Врач объяснил, почему не стоит откладывать до осени

Многие россияне считают, что лучше все операции по возможности откладывать до осени, более прохладного времени года, чтобы не увеличивать риск возможного воспаления. Да и вообще, реабилитация тогда начнётся скорее.

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Однако специалист рассказал, почему это работает совершенно по-другому и почему стоит делать операции весной и летом.

Почему операцию не нужно откладывать

По словам травматолога-ортопеда ФКНЦ ФМБА России Геворга Гулуляна, многие отказываются от операций в тёплое время года, потому что в компрессионном белье, которое часто нужно носить, жарко и неудобно.

Однако на самом деле все материалы выполнены по последним технологиям, поэтому хорошо пропускают воздух, впитывают все выделения из ран и не дают бактериями размножаться, пишет «Доктор Питер».

Летом питание можно сделать более разнообразным из-за обилия сезонных фруктов и овощей. Световой день длиннее и настроение лучше. А правильный и бодрый настрой сильно влияет на восстановление. Осенью же часто начинается хандра, вялость и сплин, поэтому повышается риск осложнений. Летом меньше скачет атмосферное давление, а стабильность погоды помогает восстанавливаться быстрее. Летом нагрузка на больницы ниже, поэтому можно быстрее проходить все процедуры, на задерживаясь в очередях. Можно проводить реабилитацию на свежем воздухе, что актуально всем, но особенно — пациентам с травмами.

Кальций для костей

Ранее реабилитолог рассказывал, помогает ли кальций в добавках укрепить кости. Узнать его экспертное мнение можно здесь.

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