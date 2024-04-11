Врач объяснила, что может спровоцировать эпилептический приступ

Нарушение приема препаратов, отсутствие или снижение качества сна ночью, а также употребление психоактивных веществ могут спровоцировать приступ у человека с эпилепсией. Об этом kp.ru рассказала врач функциональной диагностики, врач-невролог, младший научный сотрудник отдела эпилепсии и пароксизмальных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Нина Пантина.

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Помимо этого, причинами приступа могут быть и мелькающий свет, глубокое дыхание, закрывание глаз, в отдельных случаях — чтение или прием пищи. По словам врача, провоцирующими могут быть световые вспышки на дискотеке и мелькание света за окном при поездке в транспорте. Она уточнила, что наибольшая вероятность вызвать приступ есть у света, мелькающего с частотой от 8 до 25 герц.

«В Японии наблюдался так называемый «феномен Покемона». После просмотра мультиков про Покемона много родителей обратились к медикам за помощью. У детей во время мультика начинались судороги. Так эпилепсия впервые заявила о себе. Что стало причиной? В одной из серий мультика про Покемона показали взрыв — мелькание красных и синих полос с частотой 12 гц. Это и спровоцировало эпилептический приступ», — добавила Пантина.

Невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская до этого рассказала «Газете.Ru», что во время приступов эпилепсии человека необходимо повернуть набок, чтобы он меньше травмировался. По ее словам, во время приступа нельзя давать ему таблетки с нитроглицерином и вставлять ложку в рот больному.