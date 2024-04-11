Какие таблетки не стоит разжевывать

По словам младшего научного сотрудника отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольги Ким, есть таблетки, которые нельзя разжевывать. К таким относятся таблетки в оболочке, капсулы, препараты длительного действия. Их также нельзя делить на части, сообщает РИА Новости.

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В противном случае лекарство может потерять свою эффективность или нанести вред организму из-за передозировки.

Ким объяснила, желатиновая оболочка капсул – это не просто элемент упаковки, это вещество, которое помогает лекарству быстрее подействовать в нужном отделе ЖКТ.

Что касается таблеток без оболочки и лекарств, на которых есть бороздка, их можно делит на части и разжевывать.