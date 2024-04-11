Кардиолог: диабет и гипертония являются факторами риска инфаркта миокарда

Врач-кардиолог Наталья Поленова перечислила факторы риска, на которые нужно обратить внимание, чтобы вовремя позаботиться о своей сердечно-сосудистой системе.

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Болезни сердечно-сосудистой системы уносят до 75% человеческих жизней в любой развитой стране, отметила врач. Чтобы избежать инфаркта миокарда, нужно учитывать не только характер боли при сердечном приступе (боль за грудиной, её приступообразность), но и факторы риска в конкретном случае.

Так, сахарный диабет, гипертония, ожирение, немолодой возраст, наличие вредных привычек в сочетании сильной боли за грудиной могут быть индикатором предынфарктного состояния либо уже начинающегося инфаркта.

Поленова отмечает, что сердечный приступ у мужчин возникает чаще, чем у женщин.