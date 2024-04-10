Врач назвала «правила жизни» с болезнью Паркинсона

Так как болезнь Паркинсона характеризуется не только двигательными, но и немоторными проявлениям, надо уделять огромное внимание ведению здорового и активного образа жизни. Об основных правилах человека с таким диагнозом «Парламентской газете» рассказала врач-невролог, паркинсонолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Наталья Шипилова.

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Врач подчеркнула, что необходимо принимать пищу дробно — 5-6 раз в сутки, небольшими порциями. Для предотвращения запоров нужно пить до шести стаканов воды в день и заниматься лечебной физкультурой для улучшения работы кишечника и повышение внутрибрюшного давления.

Надо стараться включать в повседневный рацион продукты, усиливающие моторику кишечника, например, перечислила Шипилова, пищевые волокна — хлеб и хлебобулочные изделия из муки грубого помола, отруби, супы на легком бульоне, блюда и гарниры из овощей и таких круп как гречка, ячмень, пшено, сухофрукты, молочные продукты.

«Следует исключить продукты, усиливающие брожение в кишечнике: овощи, богатые эфирными маслами — репа, редька, редис, лук, чеснок; грибы, макаронные изделия, яйца, виноградный сок, острые и копченые продукты, консервы», — отметила Наталья Шипилова.

Для коррекции мочеиспускания, сказала врач, надо выполнять тренировать мышцы тазового дна, не забывать о средствах личной гигиены.

Каждый пациент должен контролировать свое артериальное давление и пульс минимум 2-3 раза в месяц и записывать результаты в дневник артериального давления, предоставлять данные врачу при каждом посещении. При выявлении нестабильности необходимо также обратиться к специалисту.

При плохой переносимости высоких температур — избегать прямых солнечных лучей, носить свободную одежду светлых тонов из натуральных тканей.

«Необходимо установить определенное время отхода ко сну, совершать легкую прогулку перед сном, не употреблять на ночь кофеинсодержащие продукты, а также оказывающие возбуждающее действие на центральную нервную систему», — сообщила медик.

Рекомендуется планировать поездки во время наилучшего самочувствия, в периоды максимального эффекта лекарств

Также надо уделять выполнению упражнений на развитие мелкой моторики — лепка из пластилина, глины, рисование, конструирование из мелких деталей.