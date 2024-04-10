Иммунолог оценил вероятность возникновения эпидемии холеры в России

России не грозит возникновение эпидемии холеры, заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Эксперт отметил, что возбудитель холеры предпочитает теплый климат. В России бактерия может жить в Причерноморье, Приазовье и Калмыкии, однако возникновение полноценной эпидемии нашей стране не грозит, подчеркнул медик.

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По его словам, в зоне риска находятся страны, где идут военные конфликты и есть проблемы с канализацией. Среди них он отметил Гаити, Ирак и африканские государства, передает ОТР.

В марте руководитель Роспотребнадзора Анна Попова допустила возникновение пандемии холеры в мире, сообщает «Радиоточка НСН».