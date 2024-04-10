Эндокринолог рассказала о влиянии гормонов на женский организм

Тонкости влияния гормонов на женский организм раскрыла раскрыла в беседе с «Мослентой» эндокринолог столичной сети клиник «Семейная» Тамила Агаева.

© Мослента

"Многие знают, что здоровье женщины напрямую зависит от ее гормонального состояния. Сегодня известно более 60 гормонов — биологически активных веществ, регулирующих все жизненные процессы в организме. Гормоны управляют нашим самочувствием и настроением, формируют нашу внешность, контролируют обменные процессы, воздействуют на иммунную систему и обеспечивают слаженную работу всех органов. Нехватка или избыток определенных гормонов негативно сказываются на всех функциях организма".

Влияние гормонов, которые вырабатываются в головном мозге, а именно эндорфин, дофамин, серотонин и окситоцин оказывают положительное действие на настроение, ощущении счастья, помогают справляться со стрессом, улучшают память. По-другому их называют гормонами влюбленности, отметила врач. Еще одним важным гормоном, выделяющемся в головном мозге, является мелатонин, известный всем как гормон сна. Он помогает замедлить процессы старения в организме и повышает стрессоустойчивость, а также влияет на репродуктивную способность женщины.

Щитовидная железа синтезирует гормоны Т3 и Т4, которые влияют на состояние кожи, волос, ногтей, вес, работу сердца, нервной, иммунной и репродуктивной систем. Нарушение в работе щитовидной железы может вызывать такие симптомы как выпадение волос, набор веса, сухость кожи, слабость, сонливость, нарушение менструального цикла, тревожность, плаксивость, рассказала собеседница «Мосленты».

Кортизол — гормон стресса — вырабатывается надпочечниками и в норме помогает при стрессе. При повышении кортизола может наблюдаться прибавка в весе, повышение артериального давления, появление ярко-красных растяжек (стрий), чрезмерная тревожность, апатия. У женщины может наблюдаться нарушение менструального цикла, вплоть до полного его исчезновения (аменореи).

Еще одним гормоном надпочечников является альдостерон, который регулирует давление и выведение жидкости из организма. При нарушении его работы наблюдается повышение артериального давления, отеки, слабость и головные боли.

Инсулин отвечает за усвоение глюкозы клетками, стимулирует мышечный рост и аппетит. При нехватке инсулина развивается сахарный диабет. Избыток инсулина приводит к инсулинорезистентности, что ведет к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа.

Широко известными женскими гормонами являются эстрогены, которые вырабатываются в яичниках, отвечают за формирование первичных половых признаков у женщин, регуляцию менструального цикла и репродуктивную функцию в женском организме в целом, продолжила Агаева. «Эстрогены можно назвать гормонами красоты, ведь именно они обеспечивают молодость и упругость кожи за счет синтеза коллагена и эластина. А вот при низком эстрогене женщины быстрее набирают массу тела, ощущают приливы, головные боли, ломкость костей и снижение полового влечения. Именно эти симптомы наблюдаются при снижении эстрогенов в переход в менопаузу», — предупредила она.

Ответственный за формирование молочных желез и работу репродуктивной женской системы прогестерон регулирует менструальный цикл и является важным гормоном беременности. Тестостерон у женщин влияет на половое влечение, работоспособность, набор мышечной массы. При его избытке наблюдаются такие симптомы как повышенный рост волос в непривычных местах, акне, жирность кожи головы, нарушения менструального цикла.

Пролактин во время беременности подготавливает молочную железу к лактации, а после родов участвует в поддержании в женском организме необходимого количества грудного молока. При изменениях выработки гормона вне беременности может наблюдаться выделения из молочных желез, нарушение менструального цикла.

Ранее популярные мифы о сахарном диабете развеял диетолог, эндокринолог, врач-эксперт столичной сети клиник «Семейная» Андрей Тимофеев.