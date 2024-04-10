Как ношение очков может ухудшить зрение

Мнимое ухудшение зрения после ношения очков может быть вызвано адаптацией нервной системы к новым паттернам визуального восприятия мира. Фактическое снижение способности видеть происходит только из-за ношения неподходящих очков. Об этом изданию The Conversation рассказали оптометристы Джеймс Армитидж и Ник Хокли из университета Дикина в Австралии.

Специалисты рассказали, что многие люди после приобретения первых очков отмечают разницу в остроте своего естественного зрения за до покупки и после нескольких недель ношения оптического прибора. Некоторые ошибочно полагают, что очки послужили причиной ухудшения зрения.

По мнению оптометристов из университета Дикина, такое мнимое ослабление зрения происходит вследствие адаптации нервной системы к новой «картинке» и постепенной утраты представления о нескорректированной способности видеть без очков. Другой причиной снижения остроты зрения является пресбиопия — возрастная аномалия рефракции глаза. Эта патология характеризуется «затвердеванием» хрусталика и нарушением его способности фокусироваться, из-за чего зрение может размываться.

Специалисты отметили, что фактическое ухудшение зрения может вызвать только неправильный подбор очков. Зачастую ношение неподходящего аксессуара сопровождается головной болью и утомлением глаз.

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