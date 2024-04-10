Почему стоит обратить внимание на появление отрыжки

Отрыжка не такой безобидный симптом, как считают многие. Этот симптом может говорить о серьезном заболевании.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов в беседе с LIFE рассказал о том, что сбои в работе печени и сердечно-сосудистой системы могут иногда сопровождаться отрыжкой.

«Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета. Она возникает из-за нарушения обменных процессов в организме. Кислая отрыжка появляется при выбросе желудочного сока. Если к этому симптому присоединяется боль в животе, тошнота, то следует обратиться за медицинской помощью, так как подобные проявления характерны для патологий желудка и двенадцатиперстной кишки», — пояснил врач, пишет Радио «Комсомольская правда».

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