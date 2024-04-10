Как казанский хирург спас жизнь месячному ребенку с сосудистым заболеванием

Сердечно-сосудистый хирург Детской республиканской клинической больницы кандидат медицинских наук Дмитрий Осипов второй раз попал в Книгу рекордов России. Он выполнил сложнейшую операцию ребенку с ложной аневризмой плечевой артерии, которому на тот момент было от роду всего пять недель.

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Есть у врача и другой повод для гордости - в прошлом году он стал лауреатом всероссийской премии "ПроДокторов-2023", которую присуждают исключительно по отзывам пациентов.

Стежок за стежком

Сам Дмитрий Владиславович в этом ничего особенного не видит. По его словам, приятно сознавать, что ты сумел превзойти коллег, но и только. А потому при встрече с корреспондентами с порога расставил все точки над i:

"У нас не было самоцели установить рекорд. Главное, что операция прошла удачно. В противном случае мог встать вопрос об ампутации конечности, и еще неизвестно, удалось бы при этом сохранить ребенку жизнь или нет. Дело было в сентябре прошлого года. Заметив, что в локтевой ямке у ребенка образовалась шишка, которая быстро увеличивается в размерах, мама вызвала участкового педиатра. Доктор сразу же направила в стационар. Так малышка в возрасте один месяц и девять дней и весом всего 3,820 кг оказалась в ДРКБ. Врачи обнаружили ложную аневризму правой плечевой артерии. Заболевание, которое встречается у младенцев достаточно редко, как правило, возникает в результате травмы сосуда и угрожает жизнеспособности конечности. Когда в больнице решились на операцию, размер аневризмы был уже 4,5 миллиметра, тогда как в норме диаметр артерии у грудных детей составляет всего один миллиметр. В просвете сосуда образовались тромбы. Медлить было нельзя".

Если бы речь шла о взрослом пациенте, все было бы проще. Методика операций на артериях отработана, и алгоритм действий хирургам хорошо известен. В случае необходимости дефект пораженного сосуда всегда можно заместить протезом. У детей же не так. И сосуды не 4-5 миллиметров, как у взрослых, и протеза для них нет. Каждая операция по-своему уникальна и требует поистине ювелирной точности.

"Надо было каким-то образом маленькой иголкой с ниткой, которая тоньше волоса, сшить концы сосуда после удаления аневризмы, причем так, чтобы потом не потребовалась повторная операция и ребенок уже вместе с этим сосудом мог нормально расти и развиваться", - говорит Дмитрий Осипов.

С этой задачей хирург справился блестяще, побив свой собственный рекорд, установленный в 2017 году. Тогда он впервые выполнил аналогичную операцию двухмесячной девочке весом пять килограммов. На тот момент таким крохам подобные вмешательства не проводились. Самым большим достижением, зафиксированным в Книге рекордов Гиннесса, считалась операция на сосудах, которую хирурги в США сделали полугодовалому ребенку.

Прооперированная сердечно-сосудистым хирургом ДКРБ семь лет назад малышка сейчас здорова, и медицинское наблюдение в ДРКБ ей больше не требуется.

По зову сердца

Дмитрий Осипов родился и вырос в Казани, окончил школу N39 с углубленным изучением английского языка. Но о карьере дипломата или, например, переводчика даже не мечтал. С детства знал - станет доктором:

"У меня просто выбора не было. Мама - участковый педиатр. Она очень хотела, чтобы я стал врачом. Не мог же я ее расстроить! - смеется он. - Никаких покровителей и знакомых в мединституте у меня не было. В 1991-м с отличием сдал экзамены и поступил на педиатрический факультет. С тех пор ни разу о своем выборе не пожалел. Обида порой была, но разочарования в профессии - нет. Обида на что? Работа должна ведь не только удовлетворение приносить, но и средства, а денег, когда только начинал работать, не хватало. У одноклассников уже был крутой бизнес, а мне, чтобы прокормить семью, приходилось почти через день брать дежурство. Но работать врачом мне всегда нравилось. Тут ведь, как и в любой другой профессии, чтобы ты мог себя проявить, тебе должно быть интересно. А мне интересно".

Еще в студенчестве Дмитрий буквально заболел микрохирургией. В ту пору эта область медицины, выражаясь современным языком, была в тренде. Но в Татарстане отделение микрохирургии было только в Республиканской клинической больнице (РКБ).

Осипов часто приходил туда на операции. И свое первое дежурство в РКБ запомнил на всю жизнь. В тот день в больницу поступил мужчина, которому на производстве оторвало кисть. Чтобы спасти пострадавшему руку, потребовалось 12 часов. Но результат того стоил!

Молодого способного хирурга с горящими глазами приметил завотделением микрохирургии кандидат медицинских наук Сергей Обыденнов. Именно он посоветовал парню поехать на учебу в Москву. В расположенной по соседству Детской республиканской больнице как раз не хватало микрохирурга. Из-за этого консультировать маленьких пациентов с сосудистыми заболеваниями то и дело приходилось врачам РКБ.

Ни денег на поездку, ни знакомых в Москве, у которых можно было бы остановиться на три месяца, у Дмитрия не было. Но он рискнул. А когда с документом, подтверждающим его новую квалификацию, вернулся в Казань, прямиком отправился к главврачу ДРКБ: "Хочу работать у вас". С тех самых пор без малого уже 30 лет трудится в отделении кардиохирургии Республиканской клинической больницы.

Первого пациента, которого прооперировали в стенах ДРКБ, помните?

Дмитрий Осипов: Это был ребенок с гемангиомой - доброкачественным сосудистым образованием на лбу. Сейчас бы за то, что на лице такую операцию сделал, по рукам себе дал. Теперь это лечится по-другому, в том числе с помощью лекарств.

"Надо было видеть глаза мамы!"

Известно же, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Микрохирург, которому в основном приходится иметь дело с врожденными пороками сердца и сосудов, мечтает о том времени, когда дети будут появляться на свет здоровыми. Он уверен, это обязательно случится, если уровень медицинских служб, участвующих в планировании, подготовки и ведении беременности, поднимется на новую высоту.

"Мы, врачи, постоянно учимся. Мне, например, до сих пор стыдно, если я чего-то не знаю, - говорит доктор Осипов. - А больше всего радуюсь, когда удается сразу поставить пациенту точный диагноз, который потом подтверждается в результате выполненных исследований. Сегодня, кстати, мы выписали маленького пациента. Со второй недели после рождения у ребенка возникли серьезные проблемы с дыханием. В поликлинике по месту жительства, как и в инфекционной больнице, врачи установить причину не смогли. Доставили к нам в больницу. Ребенку с каждым днем становилось все хуже, потребовалась кислородная поддержка. К счастью, мы смогли найти причину недуга. Обнаружили гемангиому, которая закрыла большую часть просвета гортани. Назначили лечение, и буквально через несколько часов ребенок начал нормально дышать. По сути, мы спасли ему жизнь. Надо было видеть глаза его мамы! Она ведь была в отчаянии, уже не знала, куда бежать за помощью, а тут вдруг произошло чудо. Такие моменты запоминаются надолго. Наверное, ради этого мы и работаем".

Сделал открытие

Одним из главных своих учителей Дмитрий Владиславович считает известного детского кардиохирурга, заведующего кафедрой детской хирургии КГМУ, профессора, лауреата международной премии им. А.Н. Бакулева Леонида Михайловича Миролюбова. Он был первым заведующим отделением кардиохирургии ДРКБ. В этом отделении были койки для детей с сосудистыми патологиями.

Под началом Миролюбова Дмитрий Осипов не только состоялся как микрохирург, но и сделал первые шаги в науке.

"Мне стало интересно, почему у взрослых есть варикозная болезнь, а у детей она практически не встречается, - рассказывает он. - Захотел поглубже изучить этот вопрос. Леонид Михайлович идею поддержал. За несколько месяцев я осмотрел 2,5 тысячи подростков - учащихся школ. Мы выявили, что на самом деле варикозная болезнь у женщин возникает не вследствие родов, а у мужчин не из-за подъема тяжестей. Все идет из детства. Существует предрасположенность к заболеванию. Если это вовремя обнаружить и начать профилактику, то и отдаленные результаты лечения, и качество жизни будут гораздо лучше".

В 2008 году Дмитрий Осипов защитил диссертацию по диагностике варикозной болезни у детей. Результаты исследования внедрили в клиническую практику, и теперь педиатры республики активно направляют детей с первыми признаками заболевания в ДРКБ.