Названы три способа борьбы с сезонной аллергией

Специалист Марина Вершинина назвала три способа уменьшить проявления аллергии в определенный сезон. Весенняя аллергия частично обусловлена генетикой, и специалисты рекомендуют принимать меры для ее минимизации.

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Первым шагом является избегание контакта с аллергенами, особенно в период цветения растений.

— Сначала весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем приходит очередь злаков, за ними сорняков, потом наступает повторное цветение злаков, — говорит эксперт.

Второй способ — определить конкретного аллергена, на который реагирует организм, и избегать контакта с ним. Сдав анализ на антитела к предполагаемому раздражителю, можно эффективно управлять своими контактами.

Третий метод — иммунотерапия, которая заключается в постепенном повышении дозы аллергена через инъекции. Цель этого метода — переключить иммунную реакцию на более безопасные раздражители.

— Однако важно помнить, что аллергию невозможно полностью излечить, и не стоит верить обещаниям о стопроцентном излечении от коммерческих предложений в медицине, — предупредила эксперт в интервью RuNews 24.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов назвал самые опасные цветы для аллергиков.