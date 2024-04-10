Остановка дыхания: названы неочевидные риски из-за отсутствия зубов

Отсутствие зубов может провоцировать апноэ (остановку дыхания), из-за которого снижается количество кислорода в крови и накапливается углекислый газ.

Как рассказал врач-стоматолог Илья Антонов, из-за отсутствия зубов меняется высота прикуса в сторону снижения. Из-за этого происходят сбои в работе мышечного жевательного аппарата.

Кроме того, если зубов не хватает, человеку приходится совершать больше жевательных движений, а это приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей. Также из-за отсутствия зубов страдает и височно-нижнечелюстной сустав, пишут «Аргументы и Факты».

Это становится причиной сжимания зубов во сне. При этом максимально напрягаются мышцы шеи, жевательные мышцы, что очень сильно влияет на качество дыхания и ведет к его нарушению.

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