Как стресс провоцирует развитие сахарного диабета и язвы

Психологические проблемы могут спровоцировать развитие болезней. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на психолога клиники «Евроонко» Ольгу Парамонову.

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«Если психика с чем-то не справляется, то происходящее переходит в аффект, а именно в некое действие, например, крик, удар кулаком в стену, по столу и т. д. Если психика еще сильнее не справляется, то это переходит в тело», – пояснила врач.

По ее словам, чрезмерный стресс может привести к артериальной гипертонии, язве желудка, сахарному диабету и мигрени.

Ранее сообщалось, что с 19 февраля по 17 марта в России в полтора раза выросли продажи игрушек-антистресс. Также на 38% увеличился спрос на безрецептурные успокоительные, напоминает «Радиоточка НСН».