Врач перечислила причины обострения заболеваний весной

Причины обострения заболеваний весной перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. По ее словам, именно на весну приходится дебют болезней, о которых ранее человек и не подозревал.

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«Причин весеннего обострения несколько. Это, например, изменения гормонального фона, вызванные удлинением светового дня, перестройка циркадных ритмов, дефициты витаминов и микроэлементов, развивающиеся за зимний период, и последствия малоподвижного образа жизни, который многие люди ведут в холода», — сказала врач.

Совокупность этих факторов приводит к снижению иммунитета, дополнительному стрессу, повышению восприимчивости к сезонным простудам, что ослабляет организм. Чаще всего весной люди сталкиваются с обострениями со стороны системы пищеварения, ухудшением состояния кожи и дерматологическими проблемами, аллергическими заболеваниями. Также могут дебютировать или обостриться психические проблемы, заявила собеседница «Мосленты». Так, весной у пациентов нередко возникает сезонное аффективное расстройство, также называемое сезонной депрессией.

Столкнуться с обострениями хронических заболеваний можно в любом возрасте, но в группе повышенного риска люди пожилого возраста, а также те, чей иммунитет снижен по разным причинам. Следить за своим здоровьем важно в любом возрасте, не забывая о приеме необходимых медикаментов и прохождении необходимых чек-апов. По словам врача, проходить проверки стоит даже в том случае, если ничего не беспокоит – некоторые заболевания могут в течение долгого времени протекать незамеченными, оказывая губительное влияние на здоровье и самочувствие.

Вне зависимости от сезона важно сбалансированно питаться, следить за физической активностью, а в том случае, если есть необходимость в приеме тех или иных лекарств – не пренебрегать их приемом и не отменять препараты по собственному желанию. Это позволит снизить риск развития обострений и сохранить здоровье, отметила Малиновская.

Ранее врач перечислила главные симптомы развивающейся депрессии.