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В Вологодской области запатентовали методику лечения грыж и диастаза живота

Операция по устранению диастаза прямых мышц живота выполнена в центральной районной больнице Вашкинского округа, сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области.

В России запатентовали методику лечения грыж и диастаза живота
© globallookpress.com

Заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Ильин получил патент и оформил рационализаторское предложение в лечении грыж и диастаза живота. Теперь в районную больницу приезжают пациенты из крупных городов.

На минувшей неделе в районной больнице сделали моделирование передней брюшной стенки жительницы Санкт-Петербурга. Как рассказал Ильин, после трех родов живот был сильно растянут, появилась большая пупочная грыжа, пациентка жаловалась на периодические боли.

"Операция прошла успешно, девушка, по профессии фитнес-тренер, чувствует себя хорошо и после устранения проблемы может вернуться к любимому, спортивному образу жизни!", - рассказывают сотрудники центральной районной больницы Вашкинского округа.