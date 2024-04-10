В России запатентовали методику лечения грыж и диастаза живота

В Вологодской области запатентовали методику лечения грыж и диастаза живота
Операция по устранению диастаза прямых мышц живота выполнена в центральной районной больнице Вашкинского округа, сообщает Департамент здравоохранения Вологодской области.
Заведующий хирургическим отделением больницы Юрий Ильин получил патент и оформил рационализаторское предложение в лечении грыж и диастаза живота. Теперь в районную больницу приезжают пациенты из крупных городов.
На минувшей неделе в районной больнице сделали моделирование передней брюшной стенки жительницы Санкт-Петербурга. Как рассказал Ильин, после трех родов живот был сильно растянут, появилась большая пупочная грыжа, пациентка жаловалась на периодические боли.
"Операция прошла успешно, девушка, по профессии фитнес-тренер, чувствует себя хорошо и после устранения проблемы может вернуться к любимому, спортивному образу жизни!", - рассказывают сотрудники центральной районной больницы Вашкинского округа.