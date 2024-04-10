Врач перечислил признаки информационного истощения

Кирилл Прощаев, врач-гериатр, доктор медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net, назвал основные признаки синдрома хронического информационного истощения.

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«Первые сигналы: повышенная рассеянность, чрезмерное внимание к гаджетам и другим электронным устройствам, гипертрофированные реакции на события в социальных сетях», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, такие признаки носят не разовый, а постоянный характер.

Уровень психоэмоционального напряжения растёт из-за необходимости постоянно реагировать на новую информацию. Формируется психоэмоциональное напряжение, которое приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата.

«Включение телевизора дома «для фона» тоже должно насторожить. Фоновый просмотр — это всё равно электронный информационный поток, который вносит свой вклад в развитие синдрома хронического информационного истощения», — заключил Прощаев.

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