Что такое паническая атака и как защититься от приступа

По данным эксперта Станислава Самбурского, около 5% людей во всём мире страдают от панических атак. У женщин это расстройство встречается в два раза чаще. Оно проявляется в закрытых и многолюдных помещениях внезапным нарастающим приступом тревоги. Часто сопровождается учащённым сердцебиением, дрожью, головокружением.

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Специалист отмечает в разговоре с Life.ru, что как таковая паническая атака не опасна, но делает человека уязвимым, вызывая страх при посещении общественных мест. Например, при поездке в общественном транспорте.

Повторные приступы могут говорить о паническом расстройстве. Его причиной могут быть стресс, тревога, депрессия, а также наследственность. Паническая атака обусловлена выбросом адреналина, который заставляет искать спасение, что и приводит к проблемам с сердцем, дыханием, головокружению. Поэтому важно научиться правильно дышать: короткий вдох и длинный выдох. Самбурский рекомендует не игнорировать панические атаки, а обратиться к врачу-неврологу и психотерапевту. Страх приступов провоцирует депрессию и асоциальное поведение.

В заключение эксперт сказал, что не стоит забывать и о поддержке друзей и близких, а также физической активности и уходе за своим телом. Необходимо изучить техники релаксации, уменьшить стрессовые воздействия и заботиться о своём здоровье.