Болезнь Паркинсона, как правило, ассоциируется с дрожанием конечностей у пожилых людей. Однако в действительности за этим диагнозом скрывается целый комплекс симптомов, совершенно непохожих на стереотипные представления о болезни. Более того, в последнее время болезнь Паркинсона перестала быть проблемой только пожилых людей. Например, у актера Майкла Джея Фокса ее обнаружили, когда ему было всего 30 лет. И хотя лекарства, которое помогло бы полностью победить болезнь Паркинсона, пока нет, врачи уверяют: при ранней диагностике и грамотной терапии прожить с ней можно долго.

О том, на какие симптомы должен обратить внимание сам пациент и его близкие, как наладить свою жизнь с этим диагнозом и какие методы лечения применяют в России, к Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона, который отмечают 11 апреля, «Ленте.ру» рассказала доктор медицинских наук, невролог, профессор кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Наталия Федорова.

«Лента.ру»: Многие болезни сегодня молодеют. Можно ли сказать, что болезнь Паркинсона тоже помолодела?

Наталия Федорова: Да, так сказать можно. Примерно один из десяти пациентов довольно молодого возраста, и дебют заболевания приходится на возраст до 50 лет. Примерно один из 20 пациентов — это тот пациент, у которого заболевание проявляется до 40 лет. Я думаю, здесь большую роль играет не омоложение самого заболевания, а улучшение диагностики.

А как вообще можно описать болезнь Паркинсона простыми словами?

В 1817 году английский врач Джеймс Паркинсон описал ее как «дрожательный паралич» — дрожание рук и ног, сопровождающееся замедленностью всех движений, скованностью конечностей и тела, а также неустойчивостью и нарушением равновесия.

Это симптомы, которые появляются, когда болезнь уже развилась. А при каких симптомах нужно насторожиться и как можно скорее обратиться к врачу?

При болезни Паркинсона поражается участок ствола головного мозга, называемый черной субстанцией, в нем вырабатывается дофамин — именно он отвечает за плавную передачу импульсов для обеспечения нормальных движений. Раз выработка дофамина при болезни Паркинсона уменьшается, то нарушается и нормальная передача нервных импульсов. В это же время и появляются основные симптомы болезни: дрожание, скованность мышц, замедленность движений, проблемы с равновесием.

Сначала симптомы появляются на одной стороне тела и конечностей, затем и на другой. Бывают и так называемые вегетативные расстройства: изменение аппетита, повышенное слюноотделение, запоры, учащенное мочеиспускание.

У людей с болезнью Паркинсона также страдает мимика, возникают нарушения речи — она может стать монотонной, неразборчивой. Изменяется и почерк. Если больной не старается хорошо писать, то нередко бывает трудно прочитать написанное.

А могут ли близкие заметить изменения в состоянии человека на начальной стадии болезни? Когда нужно бить тревогу?

Во-первых, конечно, при появлении дрожания в руках или в ногах, причем это дрожание появляется даже в состоянии покоя. Во-вторых, если у человека наблюдается скованность и замедленность движения, он начинает ходить мелкими шаркающими шажками.

Также появляется так называемая согбенная поза (поза просителя), когда верхняя часть тела наклонена вперед. Иногда возникает боль в плечевом суставе, возникает так называемое «замороженное плечо».

Болезнь Паркинсона может начинаться не с двигательных проявлений, а с депрессии, тревоги, потери обоняния.

Как стремительно развивается болезнь? Сколько времени обычно проходит с начала нейродегенеративных процессов до появления симптомов?

Считается, что болезнь Паркинсона имеет продолжительный скрытый период. Он может длиться от 12 до 20 лет. Дело в том, что первые двигательные симптомы, которые заметны для окружающих, появляются, только когда погибает 60 процентов нейронов так называемой черной субстанции.

11 апреля 1755 года родился английский врач и исследователь Джеймс Паркинсон. Символ заболевания — красно-белый тюльпан сорта Доктор Джеймс Паркинсон, выведенный в 1980 году голландским садоводом Ван дер Верелдом, которому диагностировали болезнь

Слово «нейродегенеративный» звучит пугающе для многих людей. Возможно, именно из-за него болезнь Паркинсона иногда путают с болезнью Альцгеймера. В чем разница между ними?

Болезнь Альцгеймера — это прежде всего деменция, которая начинается, в отличие от болезни Паркинсона, не с двигательных симптомов, а с нарушения кратковременной памяти, и неуклонно прогрессирует, вплоть до поведенческих нарушений и зависимости от окружающих людей. Вот на это надо обратить внимание при ранней диагностике болезни Альцгеймера. Двигательные нарушения при болезни Альцгеймера возникают лишь на поздней стадии, в отличие от болезни Паркинсона.

При болезни Паркинсона деменция развивается в 30-40 процентов случаев. Это происходит только при многолетнем течении заболевания и, как правило, у пожилых пациентов.

Можно ли остановить развитие болезни Паркинсона, если заметить ее на ранней стадии? Существуют ли обследования, которые нужно проходить регулярно?

К сожалению, сейчас такой возможности нет. Есть определенные методы так называемой нейровизуализации головного мозга — это позитронная эмиссионная томография с препаратом, который называется Fluorodopa.

Однако эти методики даже за рубежом не применяют часто, потому что они дорогостоящие — около трех тысяч евро. Их применяют только для научно-исследовательских целей, для определения темпа прогрессирования заболевания.

Кто находится в группе риска развития болезни Паркинсона? Болезнь связана с генетикой, профессией, образом жизни? Что делать, чтобы минимизировать риски?

Болезнь Паркинсона передается по наследству примерно в 5-10 процентах случаев, поэтому в группу риска входят те люди, у которых в роду были ближайшие родственники с этим диагнозом.

около 20 генов ответственны за появление болезни Паркинсона

Также в группе риска находятся люди, которые контактируют с токсинами, пестицидами, гербицидами, работают в сельском хозяйстве.

Чтобы минимизировать риски, нужно обращать внимание на появление ранних симптомов: нарушение обоняния и восприятия цвета, появление боли в плечевом суставе, развитие депрессии и нарушения работы ЖКТ (запоры). Именно они могут свидетельствовать о начале болезни Паркинсона.

Какой совет вы можете дать людям, которые узнали о диагнозе «болезнь Паркинсона»?

Первое, о чем следует помнить, — своевременное и правильно подобранное лечение, как правило, помогает оставаться активным и в быту, и в работе на протяжении многих лет.

Важно выбрать лучшего, по вашему мнению, доктора и во всем ему доверять. Выполнять все указания в отношении лечения.

Нужно придерживаться рекомендованной диеты и выполнять физические упражнения

Если возникают какие-то вопросы, то следует консультироваться с неврологами, психологами, психотерапевтами, социальными работниками. Самый главный совет: не занимайтесь самолечением. Возьмите за правило принимать только такое лечение, которое назначил ваш врач или консультант. Всегда советуйтесь с врачом об изменениях в терапии.

Важно общаться с людьми, у которых те же проблемы, что у вас, чтобы узнать, как они справляются с трудностями. Для пациентов и родственников есть сайт www.oparkinsone.ru, который поможет понять диагноз, преодолеть симптомы и жить полноценной жизнью.

Также следует организовать свою работу и наладить взаимодействие с коллегами и отношения с близкими дома так, чтобы вы чувствовали себя уверенно и независимо. Подумать, что вы можете сделать в новых условиях, когда болезнь ограничила обычную двигательную активность, что может помочь раскрыть свои иные возможности, а может быть, и таланты.

Сколько в среднем живут люди после постановки диагноза «болезнь Паркинсона»? В последние годы медицине удалось добиться прогресса в этом направлении?

Сейчас обсуждается вопрос, что болезнь Паркинсона — это комплекс различных заболеваний, поэтому средняя продолжительность жизни может колебаться от 15 до 25 лет. Я вижу пациентов, которые болеют 25 лет, они даже работают, обслуживают себя. У каждого пациента заболевание протекает индивидуально.

От чего зависит продолжительность жизни пациентов? К сожалению, определить это довольно сложно. Известно, что разные клинические формы имеют разную продолжительность жизни. Например, дрожательные формы, при которых у человека дрожат конечности, являются более благоприятными, то есть прогрессируют медленно. А так называемые акинетико-ригидные формы, при которых движения становятся скованными и замедленными, менее благоприятны.

В остальном очень многое зависит, конечно, от пациента, от того, как он взаимодействует с врачом, и того, насколько строго он придерживается рекомендаций доктора.

Если двигательные симптомы уже ярко проявились, то болезнь Паркинсона — это приговор?

Когда невролог после повторных осмотров и наблюдения приходит к заключению о том, что у пациента болезнь Паркинсона, ни пациенту, ни его близким не следует впадать в отчаяние.

Да, эта болезнь хроническая. Да, она ограничивает двигательную активность и на работе, и дома. Да, она требует непрерывного лечения. Но в наши дни, когда имеется много разных противопаркинсонических лекарств, немедикаментозных методов реабилитации, лечебная физкультура, с недугом можно справиться.

Какие методы борьбы с болезнью появились? Действительно ли они эффективны?

В медицинской практике применяют шесть групп лекарственных средств. Все они представлены на российском рынке.

За рубежом продолжаются исследования новых лекарств. Это препараты, повышающие содержание мочевой кислоты, они влияют на моторные проявления болезни Паркинсона. Пока они не вошли в клиническую практику, но результаты экспериментов на животных, клинических испытаниях на небольшом количестве пациентов вселяют определенный оптимизм.

Болезнь Паркинсона была и есть у многих знаменитостей: Сальвадора Дали, Мохаммеда Али, Папы Римского Иоанна Павла II, Оззи Осборна. Самой молодой знаменитостью, столкнувшейся с этим диагнозом, стал Майкл Джей Фокс. У него болезнь диагностировали в 30 лет

Продолжаются исследования клеточной, иммунной терапии. Огромным прорывом в лечении является нейрохирургическое вмешательство при болезни Паркинсона: с помощью глубинной стимуляции подкорковых структур (субталамического ядра)удается добиться хороших результатов. После такой операции моторные проявления болезни уменьшаются. Кроме того, можно значительно уменьшить дозу препаратов, которые принимает пациент. Это очень важно.

Как обстоят дела с применением инновационных методов в России?

Если говорить о рутинной клинической практике, то мы применяем все те шесть групп лекарственных препаратов, которые применяются при этом заболевании, как и за рубежом. И нейрохирургическое лечение у нас тоже на очень высоком уровне.